Zo'n dertig asielzoekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag 6 juli, buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt RTV Noord. Volgens opvangorganisatie COA stonden er bussen klaar om de asielzoekers naar een opvang elders te brengen, maar hebben de asielzoekers dat geweigerd.

Sommige mensen hebben vandaag een afspraak bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ze waren bang om niet op tijd te komen bij die afspraak als ze mee zouden gaan naar de crisisopvang. Daardoor zou hun asielprocedure vertraging op kunnen lopen.



Anderen zeggen al langere tijd in de crisisopvang te hebben gezeten en nu verder te willen met hun asielprocedure. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt al maanden met capaciteitsproblemen. Er is een structureel tekort aan opvangplekken.