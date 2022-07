Woensdagochtend voeren boeren actie bij Groningen Airport Eelde. Vijftien trekkers bezetten de terminal. Burgemeester Marcel Thijsen maakte heldere afspraken met de boeren, zo mogen ze niet op de landingsbaan komen.

Directeur Meiltje de Groot: "De sfeer is gemoedelijk. Ik heb net een koffietje van ze gekregen en vanavond is er een barbecue. Dan komen er waarschijnlijk nog wat boeren bij."



Met de boeren was afgesproken dat ze woensdag kwamen omdat er dan geen vakantievluchten staan gepland. Traumavluchten en donorvluchten kunnen doorgaan; zowel de landingsbaan als de wegen naar en op het terrein zijn vrij.