Een oud-hoogleraar uit Delft vindt dat Groningen op grootschalige wijze een nieuwe manier moet inzetten om huizen aardbevingsbestendig te maken. Die methode gaat aanzienlijk sneller, is beter en ook nog veel goedkoper dan de huidige manier waarop Groningse huizen worden verstevigd.

Volgen Hennes de Ridder, emeritus hoogleraar Integraal Ontwerpen aan de faculteit der Civiele Techniek en Aardwetenschappen aan de TU Delft is het "onthutsend" dat het versterken van sommige bestaande huizen in Groningen twee keer zo duur is als het slopen ervan en het nieuw bouwen van een ander huis.

Hij wijst er op dat er een nieuwe manier is ontwikkeld om huizen aardbevingsbestendig te maken. Het gaat om een systeem dat al is getest en beproefd door het innovatieplatform BuildinG in Groningen.

Tot nu toe is het zo dat bestaande huizen in Groningen worden versterkt met zware balken en stenen verbindingen. Daardoor wordt dat huis niet alleen stijver maar ook zwaarder. Het gevolg is dat het versterkte huis bij een aardbeving nog zwaarder wordt belast dan vóór de versterking het geval zou zijn.

Volgens hem is er een nieuwe manier van versterken ontwikkeld. Dat is een variant op "Base Isolation", een manier om nieuwbouw huizen in het aardbevingsgebied veilig te maken. Daarbij rust de bodemplaat van het huis op gladde ijzers, die op een fundering staan. Een aardbeving heeft daardoor nauwelijks effect op het huis. De aarde trilt, maar het huis trilt niet mee.

Tot nu toe is deze methode alleen toegepast bij de bouw van nieuwe huizen, maar hij is nu ook ontwikkeld voor bestaande huizen. Volgens De Ridder blijkt uit proefresultaten dat eventuele bevingen op de aldus aangepaste bestaande huizen, ongeveer evenveel invloed hebben als harde wind, waar de huizen wel op berekend zijn. Volgens De Ridder is het grote voordeel van de nieuwe methode dat huizen die er mee behandeld zijn, niet verder versterkt hoeven te worden.

Volgens professor De Ridder kan het nieuwe systeem op grootschalige wijze, en dus voor alle beschadigde huizen worden toegepast. "Binnen tien jaar kan de hele versterkingsoperatie dan worden afgerond, kost hooguit één miljard euro en de Groningse gaskraan zou zo maar weer open kunnen".