De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Gaarkeuken wordt nog steeds geblokkeerd door boeren. De blokkade begon op maandagochtend om 06.00. Auto's kunnen er inmiddels weer langs, maar schepen nog steeds niet.

Er staan nog zo'n acht trekkers op de brug. Dat zorgt voor oponthoud voor schepen op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, die ook langs Groningen loopt. Meer dan veertig schepen liggen te wachten.



Rijkswaterstaat zegt dinsdag te gaan overleggen met de politie en de burgemeester om de openbare orde te herstellen. Volgens twitteraars was de sfeer gisteravond goed bij de brug in Gaarkeuken.

Ook in de rest van het land zijn er nog boerenacties. Zo worden er verspreid over Nederland zo'n twaalf distributiecentra geblokkeerd. Gisteren waren dat er vijftien, meldt de NOS. De blokkades zijn onder meer in Almere (Lidl), Oosterhout (Lidl en Albert Heijn), Gieten en Deventer (Coop). Ook Jumbo ziet drie van zijn zes centra geblokkeerd, in Raalte, Woerden en Nieuwegein.

In Haaksbergen wordt een centrum van Plus geblokkeerd en in Drachten en Deventer heeft ALDI nog altijd te maken met blokkades. In Nijkerk wordt verder het enige distributiecentrum van de Boni geblokkeerd.