Groningen Airport Eelde is in overleg geweest met de politie en Koninklijke Marechaussee over de boerenprotesten van maandag. In de aangekondigde protesten tegen het stikstofbeleid zijn ook luchthavens genoemd als mogelijke locatie. Momenteel vindt er echter geen protest plaats.

"Er is niets aan de hand", vertelt Meiltje de Groot, directeur van Airport Eelde. "Al weet je natuurlijk niet wat nog kan komen. De Koninklijke Marechaussee staat wel paraat, maar er is momenteel niets gaande."



Het vliegveld riep zondag noordelijke boeren op om 'Eelde' te ontzien. Dit om 'diensten van algemeen maatschappelijk belang', zoals de traumahelikopter, de ambulancedienst en de donorvluchten van het UMCG, te allen tijde doorgang te laten vinden, maar ook om de noorderling van zijn of haar vakantie te kunnen laten genieten.



Airport Eelde riep reizigers die maandag van of naar Eelde vliegen op om de website in de gaten te houden. Op sommige reizigers maakte de mogelijkheid op protestacties veel indruk. De Groot: "Ik hoorde net van wat oudere mensen die in de auto hadden geslapen omdat ze bang waren dat ze anders hun vlucht niet zouden halen. Ook een hotel in de buurt vonden zal te riskant. Dus die brengen we zo maar even iets om ze een hart onder de riem te steken."