Groningen Airport Eelde is in overleg met de politie en Koninklijke Marechaussee over de boerenprotesten van aankomende maandag. In de aangekondigde protesten tegen het stikstofbeleid zijn ook luchthavens genoemd als mogelijke locatie. Volgens Airport Eelde zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er maandag acties zullen zijn bij de luchthaven.

et vliegveld roept noordelijke boeren op om 'Eelde' te ontzien. Dit om 'diensten van algemeen maatschappelijk belang', zoals de traumahelikopter, de ambulancedienst en de donorvluchten van het UMCG, te allen tijde doorgang te laten vinden, maar ook om de noorderling van zijn of haar vakantie te kunnen laten genieten.



Airport Eelde roept reizigers die maandag van of naar Eelde vliegen op om de website in de gaten te houden.