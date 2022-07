De gemeente Groningen wil samen met bedrijven gaan kijken naar kortetermijnoplossingen voor het stroomverbruik op de bedrijventerreinen. Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant. De gemeente hoopt daarmee het stroomverbruik van bedrijven slimmer op elkaar af te stemmen, zodat er geen netcongestie ontstaat, waarbij er geen stroom meer kan worden afgenomen.

Dat liet de gemeente vrijdagmiddag 1 juli weten op een bijeenkomst in Kaap Hoorn, georganiseerd door bedrijvenvereniging WEST en de gemeente Groningen voor bedrijven in Corpus den Hoorn. Bedrijven als Lentis, Johnson & Johnson Surgical Vision en het Martini Ziekenhuis waren er aanwezig om te luisteren naar en mee te denken over de uitdagingen die er liggen voor het gebied, zoals bereikbaarheid, vergroening en energievoorzieningen. "Op het gebied van al deze thema's is samenwerking met en tussen bedrijven nodig", zegt Klaas Holtman, voorzitter van bedrijvenvereniging WEST.

De afgelopen tijd is de term netcongestie vaak in het nieuws. Er is sprake van netcongestie als de vraag naar elektriciteit groter is dan de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Op verschillende plekken in Nederland is er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar. "In het slechtste geval heeft dat directe impact op de bedrijfsvoering van bedrijven", legt Eppie Silvius uit, projectmanager energietransitie bij de gemeente Groningen. "En in het beste scenario kan het alsnog een stop op verduurzamingsplannen betekenen."



Slimme oplossingen



Als langetermijnoplossing voor een overvol stroomnet wordt er in Groningen geïnvesteerd in een uitbreiding van het energienet. Maar omdat het wel een aantal jaar kan duren voordat daar gebruik van kan worden gemaakt, moet er ook voor de korte termijn een oplossing worden gevonden. Dat wil de gemeente graag in samenwerking met bedrijven doen, omdat bedrijven vaak grootverbruikers zijn. Voorbeelden van slimme oplossingen op de korte termijn zijn bijvoorbeeld het inzetten van batterijopslag, het gezamenlijk inkopen van stroom, het aanpassen van werktijden op het opzetten van een energiecoöperatie.



Samenwerking cruciaal



Na de zomer wil de gemeente onder de naam 'Groningen Stroom Door' actief met bedrijvenverenigingen aan de slag gaan. Eerst starten ze dan met een pilot met bedrijven op Corpus den Hoorn en Westpoort. Daarvoor moeten er wel eerst samenwerkingen bekrachtigd worden. "Samenwerking met de bedrijven is cruciaal", legt Silvius uit. "We hebben namelijk inzicht nodig in het huidige verbruik van bedrijven, plus inzicht in hun toekomstplannen, zodat we weten wat er in de komende tijd nog nodig gaat zijn aan elektriciteit en capaciteit."



Duurzame oplossingen voor onder andere netcongestie zijn juist op Corpus den Hoorn van belang, vanwege de vele ontwikkelingen in het gebied. Een groot aantal bedrijven zijn er fors aan het groeien, waardoor ook de vraag naar elektriciteit zal toenemen. Daarnaast liggen er voor het terrein ook nog andere uitdagingen, zoals de bereikbaarheid van het gebied - onder andere tijdens de werkzaamheden aan Ring Zuid - parkeren, vergroening en voorzieningen in z'n algemeenheid. Tijdens de bijeenkomst werd ook op die ontwikkelingen ingezoomd.