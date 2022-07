Komende zomer is een deel van de zuidelijke ringweg zeven weken dicht. Het gaat om het deel tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne, in beide richtingen. De noordbaan, voor het verkeer richting Drachten en Assen, is dicht van vrijdag 8 juli tot maandag 29 augustus. De zuidbaan, voor het verkeer richting Hoogezand, wordt afgesloten van maandag 11 juli tot vrijdag 26 augustus. Na de zomervakantie is de aanpak van dit deel van de ringweg zo goed als klaar. In de zomervakantie zijn er ook afsluitingen bij de A28 en bij de Brailleweg.

8 juli - 29 augustus: Noordbaan dicht tussen Euvelgunne en Europaweg

De noordbaan, voor het verkeer vanaf Euvelgunne richting Drachten en Assen, is zeven weken dicht. De zuidbaan, voor verkeer richting Hoogezand, is in het weekend van 8-11 juli en 26-29 augustus wel open.



11 juli - 26 augustus: Deel Ring Zuid in beide richtingen dicht

Van maandag 11 juli 06.00 uur tot vrijdag 26 augustus 22.00 uur is de zuidelijke ringweg afgesloten tussen knooppunt Euvelgunne en de Europaweg. Verkeer uit de richting Hoogezand kan omrijden via de Europaweg en daar de zuidelijke ringweg weer oprijden. Verkeer vanuit het oosten kan het beste via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg omrijden.



8 juli - 29 augustus: Toerit Meerstad op Ring Oost dicht

Ook toerit 1 Meerstad op de oostelijke ringweg (N46) vanaf de Odenseweg richting Hoogezand is dicht. Verkeer kan omrijden via de Sontweg, de Europaweg en daar de N7 of de A7 op. Een andere optie is toerit 2 Delfzijl.

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. Deze omleiding geldt zowel voor verkeer vanuit Hoogezand als voor verkeer vanuit Drachten/Assen. Autoverkeer vanaf het Julianaplein richting het oosten kan gebruikmaken van de Europaweg. Automobilisten rijden voor het stadion langs en bereiken de A7 bij de aansluiting Westerbroek. Vanaf hier kun je de A7 op richting Hoogezand/Winschoten of de andere kant op, richting oostelijke ringweg, Delfzijl en Winsum.





Werkzaamheden Ring Zuid





De zomerse afsluiting van de zuidelijke ringweg is onder andere nodig om het viaduct over de Europaweg uit te breiden. Het nieuwe gedeelte wordt gebouwd aan de noordzijde van de ringweg. Ook wordt gewerkt aan de nieuwe afrit voor verkeer dat komende vanaf het Julianaplein naar de Europaweg rijdt. Bij deze nieuwe afrit gaat het verkeer eerst over de Europaweg heen, en dan met een bocht weer terug, om de oude skivijver heen. Verderop legt de aannemer een nieuwe laag asfalt over twee losstaande rijbanen. Daardoor ontstaat een bredere weg die straks meer verkeer kan verwerken. Op de nieuwe laag komt geluidsarm asfalt. Ook de boog die de oostelijke ringweg met de zuidelijke ringweg verbindt, krijgt nieuw asfalt. Na de zomervakantie ziet het hele traject tussen Europaplein en knooppunt Euvelgunne er anders uit dan nu. De weg krijgt stukje voor stukje de definitieve aanblik met nieuwe lichtmasten, bomen aan beide zijden van de weg en een groene middenberm.



Meer werkzaamheden deze zomer





Niet alleen op Ring Zuid, maar op meer plekken in en rond de stad wordt gewerkt aan de weg. Zo is de A28 twee weekenden dicht tussen Groningen-Zuid en Julianaplein en zijn de toe- en afritten bij Groningen-Zuid zeven weken dicht. Bekijk de overzichtspagina van Groningen Bereikbaar voor een overzicht van alle werkzaamheden deze zomer.