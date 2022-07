Vanaf vandaag, 1 juli, geldt een rookmelderplicht: op elke verdieping van je huis moet minimaal één rookmelder hangen. De Groningse Nathaly Bouwers weet als geen ander hoe belangrijk dat kan zijn. "De rookmelder heeft mijn leven gered", vertelt ze over de bewuste nacht, begin mei, toen een ontplofte hoverboard haar woning in Corpus den Hoorn in lichterlaaie zette. Nathaly en haar dochter konden zichzelf nog maar net op tijd in veiligheid brengen.

Ze waren net terug van vakantie toen Nathaly in de nacht van 5 op 6 mei wakker werd van een looiende rookmelder. "Omdat er ook een brandlucht hing, wist ik meteen dat het mis was. Ik griste mijn telefoon van het nachtkastje en rende naar beneden. Door de glazen deur van de woonkamer zag ik meteen rook en vlammen. Onze kat was nog in de woonkamer en ik twijfelde even of ik deur wel moest opendoen om hem te redden, maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om het niet te doen."



Terwijl Nathaly de kat uit de woonkamer bevrijdde, gilde ze naar boven dat haar dochter wakker moest worden en naar beneden moest komen. "We renden naar buiten waar ik meteen 112 heb gebeld. De politie was er heel snel, maar toen was het wachten op de brandweer." Het waren zenuwslopende minuten. "Je staat toe te kijken hoe je huis in brand staat. Vreselijk. Dat wens je echt niemand toe."



Ontplofte accu

Toen de brandweer er eenmaal was, was de brand snel geblust. Toen werd ook de oorzaak van de brand duidelijk: een hoverboard die nog aan de lader hing. "Ik laad normaal gesproken nooit apparaten 's nachts op maar nu waren we net terug van vakantie en omdat ik wat moe was ben ik vergeten de stekker uit het stopcontact te halen." Volgens de brandweer is de accu ontploft en is een deel van het brandende materiaal op de bank terechtgekomen die daarop gelijk in brand vloog.

Hoewel de brand relatief snel onder controle was, is de schade groot. Het huis, waar Nathaly en haar dochter nog maar een paar maanden woonden, is voorlopig onbewoonbaar. "Beneden wordt alles gestript, alles moet eruit. We moeten maandenlang ergens anders wonen en we zijn heel veel spullen kwijtgeraakt. En op de bovenverdieping is er weliswaar geen brandschade, maar daar heeft de rook zijn sporen achtergelaten: vloerbedekking, gordijnen, het is allemaal onbruikbaar."



"Mijn dochter en ik hebben ons leven aan de rookmelder te danken", zegt Nathaly. Ze kan dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om een rookmelder aan te schaffen. Een waarschuwing heeft ze ook: "haal altijd opladers uit stopcontacten als apparaten opgeladen zijn. Ik vergat het één keertje, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Ik weet dat het weer goed komt, maar dit wil je niet meemaken."