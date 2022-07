In het UMCG Protonentherapiecentrum is vorige week voor de allereerste keer een patiënt bestraald met een op kunstmatige intelligentie gebaseerd behandelplan. Nog nergens op de wereld heeft een patiënt protonentherapie gekregen volgens een behandelplan dat door een computer is opgesteld. Het ging volgens het UMCG om een patiënt met hoofdhalskanker.

Nog minder bijwerkingen



Met protonentherapie komt er minder straling terecht in het gezonde weefsel rond de tumor dan bij een bestraling met fotonen. Door gebruik van geautomatiseerde plannen wordt het verschil tussen een behandeling met protonen en fotonen bij hoofdhalskanker nog groter. Zo vermindert de kans op slikproblemen, het risico op het droge mond syndroom, smaakproblemen, pijn en andere acute en late bijwerkingen nog meer.



Lagere werkdruk



Een bijkomend voordeel van automatisch gemaakte behandelplannen is dat de werkdruk van de planningslaboranten lager wordt. Het ‘handmatig’ maken van een behandelplan kost een planningslaborant gemiddeld 2 dagen, het maken van een geautomatiseerd plan duurt ongeveer 2,5 uur. Alle geautomatiseerde behandelplannen worden gecontroleerd door artsen, planningslaboranten en fysici voordat de patiënt met de behandeling start.Het geautomatiseerde plan is door de afdeling Radiotherapie ontwikkeld in samenwerking met de firma RaySearch, die de software levert voor het maken van deze behandelplannen.