De politie is dringend op zoek naar getuigen van een mishandeling in bus 8 in de avond van woensdag 1 juni. Hierbij vraagt de politie specifiek naar drie getuigen, waarvan een een opvallend oranje T-shirt zou hebben aangehad.

De mishandeling vond op 1 juni rond 21.35 uur plaats in een bus met lijnnummer 8 die onderweg was van het Hoofdstation naar de P+R in Hoogkerk. Wat er precies is gebeurd, meldt de politie niet.



De politie is dringend op zoek naar getuigen van het incident. Met name een drietal reizigers achterin de bus zouden meer kunnen weten over de mishandeling. Een van hen droeg volgens de politie een opvallend oranje T-shirt. Mensen met meer informatie kunnen de politie bellen op 0900-88 44 en zaaknummer PL0100-2022150219 noemen.