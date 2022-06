Op vrijdag opent het Universiteitsmuseum Groningen drie tentoonstellingen. Twee tentoonstellingen dragen bij aan de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed en de derde tentoonstelling sluit aan bij de viering van Ketikoti. De tentoonstellingen zijn aankomend weekend gratis te bezoeken.

Het Universiteitsmuseum draagt met twee kleine tentoonstellingen bij aan de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed. In Animal Tales spelen verhalen en mythes bij volkenkundige voorwerpen de hoofdrol. Deze objecten zijn verzameld door hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen Theo van Baaren (1912-1989). Zijn verzameling is onlosmakelijk verbonden met de koloniale geschiedenis van Nederland. Met de tentoonstelling onderzoekt het Universiteitsmuseum niet alleen de herkomst en verhalen van deze objecten, maar ook de mogelijkheid dat ze kunnen terugkeren naar hun thuisland.



In Petrus Camper Onderzocht staat het onderzoek naar menselijke schedels van wetenschapper Petrus Camper (1722 - 1789) centraal. Uit onderzoek van het Universiteitsmuseum blijkt dat Camper zich uitsprak tegen slavernij en witte overheersing. Toch werden zijn onderzoeken en anatomische tekeningen na zijn dood gebruikt als wetenschappelijk bewijs om racisme te rechtvaardigen.



De derde tentoonstelling gaat over de veelzijdigheid van cultureel Indonesië en werd samengesteld door studenten kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor verzamelden ze persoonlijke verhalen van mensen aan de vele culturen van Indonesië en koppelden ze de herinneringen aan bijzondere objecten.



Op vrijdagmiddag verandert de binnenstad van Groningen in één groot festivalterrein. In de Akerk, het Museum aan de A, Forum Groningen, Universiteitsmuseum, Le Petit Théâtre en SPOT/De Oosterpoort worden bijzondere én grotendeels gratis activiteiten georganiseerd in het kader van het slavernijverleden van Groningen en de doorwerking daarvan in het heden. Het Universiteitsmuseum presenteert in samenwerking met Noordstaat spoken word artists Barbara van Brug, Mister Numz en Juku. Zij maakten allen een voordracht bij de tentoonstellingen. Ook is er live muziek van Hanif Duo.



Om de opening van de tentoonstellingen en Ketikoti te vieren, is het Universiteitsmuseum van vrijdag t/m zondag gratis te bezoeken. Het Universiteitsmuseum is vanaf 1 juli dagelijks geopend van 10:00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op rug.nl/museum.