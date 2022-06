In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een plofkraak plaatsgevonden op een juwelierszaak aan de Verlengde Hereweg in het centrum van Helpman in Groningen. Volgens de politie is het vooralsnog onbekend of er iets is buitgemaakt bij de plofkraak.

Omstreeks 3.30 vannacht kreeg de politie de melding binnen van de plofkraak. Met grof geweld werd een ruit aan de zijkant van de juwelierszaak kapot gemaakt. Vermoedelijk gebeurde dit doormiddel van een explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam vanmorgen om het pand veilig te stellen van explosieven.

De politie meldt dat er bij de plofkraak meerdere verdachten betrokken waren. Deze personen zijn na de plofkraak hoogstwaarschijnlijk gevlucht in de richting van de A28. Op de site van RTVNoord zegt de bedrijfsleider van J&B van Ark juwelier dat de verdachten nog zijn achtervolgd over de A28. "Tot aan Assen, of net niet, hebben ze ze bij kunnen houden. Ze denken dat ze er bij Tynaarlo afgegaan zijn. Ze reden hard, heel hard."

Na de plofkraak is de politie direct een groot onderzoek gestart. De directe omgeving van de juwelierszaak is afgezet met linten en mensen worden donderdagochtend op afstand gehouden. De forensische opsporing gaat ter plekke sporenonderzoek doen en ook zal er een buurtonderzoek gestart gaan worden, aldus de politie.