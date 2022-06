Een van de grootste congressen van het land komt naar Groningen: het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het congres vindt plaats op 13 en 14 juni 2023 in MartiniPlaza, het Forum en de Martinikerk. Volgens de gemeente biedt het congres een 'unieke kans de stad en regio voor het voetlicht te brengen'. En dat niet alleen: ook de horeca, middenstand en toerisme zullen flink profiteren.

De locatie van het congres werd is bekendgemaakt in Hoorn, waar het congres dit jaar plaatsvindt. De bekendmaking van Groningen als locatie voor het congres werd gedaan door stadsdichter Myron Hamming via een speciaal geproduceerd filmpje.



Dat het congres volgend jaar in Groningen plaatsvindt is volgens de gemeente een uitgelezen kans voor de metropoolregio Groningen om de beslissers in het openbaar bestuur - van wethouders tot de minister van Binnenlandse Zaken - mee te nemen in de kansen en opgaven van deze regio. Het congres is daarmee het grootste van Nederland.



Metropoolregio



Burgemeester Koen Schuiling: "De keuze viel op Groningen omdat we niet alleen willen laten zien wat de stad in huis heeft, maar ook de regio gaan betrekken. De metropoolregio Groningen is koploper in een aantal grote transities en dat zetten we graag voor onze collega's in de etalage. Voor onze regio is dit congres een unieke kans om alle beslissers in het openbaar bestuur mee te nemen in de kansen en opgaves waar we voor staan." De gemeente organiseert het congres in samenwerking met de provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten.



Programma: 50 deelsessies



Groningen is een sterke regio die goed in verbinding staat met onder meer Duitsland en Scandinavië. Groningen staat middenin de maatschappij, is toekomstgericht en staat bekend om goede samenwerking met partners. Deze thema's komen aan bod in de circa 50 deelbijeenkomsten die tijdens het congres worden georganiseerd. Inhoudelijk gaat het om onderwerpen zoals de energietransitie en innovatie in de gezondheidszorg en landbouw.



De kosten voor het congres worden gedragen door de VNG en de gastregio. Hiervoor wordt nog een geactualiseerde begroting gemaakt.