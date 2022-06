Groningen Airport Eelde schiet Schiphol in de zomerpiek te hulp bij het beveiligingstekort. In een versneld traject worden pas afgestudeerde mbo-studenten van het Alfa-College door beveiligingsbedrijf Securitas klaargestoomd om in juli en augustus Schiphol te helpen op de luchthaven.

De studenten van de studierichting Uniformberoepen krijgen naast hun normale lessen ook instructies van een medewerker van Securitas, die de beveiliging op Groningen Airport Eelde verzorgt. De lessen vinden twee dagen per week plaats op de luchthaven, waarbij de studenten instructies krijgen op het gebied van ontruiming, eerste hulp en brandbestrijding.



"We zijn er trots op dat onze studenten en alumni deze zomer een bijdrage kunnen gaan leveren om de werkdruk op Schiphol te verlagen", zegt Jaco van Gent, regiodirecteur Alfa-college Groningen. Met andere Noordelijke onderwijsinstellingen onderzoekt Groningen Airport Eelde of zij de luchtvaartsector in soortgelijke constructies versneld aan nog meer extra personeel kan helpen.



Schiphol zegt blij te zijn met het meedenken vanuit de regionale luchthavens.