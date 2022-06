De asielzoekers die dinsdag uren hebben moeten wachten op een opvangplek in Ter Apel, kregen uiteindelijk onderdak in Zuidbroek, Stadskanaal en Utrecht. Dat maakte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdagavond bekend.

Dat meldt RTV Noord. Honderden asielzoekers wachtten dinsdag urenlang in de brandende zon in Ter Apel. De opvanglocatie zat opnieuw overvol. Het COA schakelde hulp in van het Rode Kruis om drinken en eten uit te delen.



's Avonds rond 20.00 werden de asielzoekers vervoerd naar Zuidbroek, Stadskanaal en Utrecht. De locaties in Zuidbroek en Stadskanaal worden alleen ingezet om de nacht door te brengen. Vandaag, woensdag, worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. Een structurele oplossing is er nog niet.