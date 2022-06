Groningse boeren hebben dinsdagmiddag een brandbrief overhandigd aan gedeputeerde Johan Hamster van de provincie Groningen. De brief werd voor het provinciehuis voorgelezen en overhandigd. In de brief werd de provincie opgeroepen om afstand te nemen van het beleid van de landelijke overheid.

"Er wordt op geen enkele manier naar ons geluisterd en niet met de sector samen gezocht naar oplossingen", zegt woordvoerder Eddie van Marum. "Volgens ons is er maar één oplossing: dit plan naar prullenbak verwijzen en opnieuw naar tekentafel."



Gedeputeerde Hamster reageerde dat er een hoop nog niet zeker is en dat de provincie samen met de inwoners willen kijken naar wat haalbaar is. "De volgende keer mogen ze de trekkers thuislaten en gaan we gewoon met elkaar om tafel", zegt Hamster tegen RTV Noord.



Marum ziet dat er begrip is, maar dat er geen perspectief wordt geboden als het beleid van de overheid gewoon wordt uitgevoerd. "Op deze manier wordt het moeilijk bewegen", zegt hij. "Mensen die niks te verliezen hebben komen makkelijk in opstand."