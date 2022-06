Bij werkzaamheden aan waterleidingen in de buurt van de Martinitoren zijn monteurs van Waterbedrijf Groningen op een aantal eeuwenoude lijkkisten gestuit. Het gaat om kisten uit de jaren 1400 tot 1828. Het is niet bekend om hoeveel kisten het gaat. Archeologen onderzoeken de vondst, zo meldde het Waterbedrijf Groningen dinsdag.

Omdat de werkzaamheden plaatsvonden in een van de oudste gedeeltes van Groningen, werd er al rekening gehouden met bijzonderheden. Toch kwamen de oude lijkkisten als een verrassing. "Ik werk al dertig jaar in de watersector, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", zegt projectleider Edwin Kusters. De werkzaamheden aan de leidingen zijn direct stilgelegd na de vondst.



De kisten stammen hoogstwaarschijnlijk uit 1400. In die tijd werden kisten nog langs de kerk gelegd. Pas in 1828 kwamen daar de Noorderbegraafplaats en Zuiderbegraafplaats voor in de plaats. "Waar we de kisten kunnen laten liggen, doen we dat", vertelt Kusters. "Dan leggen we eerst een mantelbuis over de kist heen en daarin leggen we dan de waterleiding. Zo blijft het bewaard voor het nageslacht."



Door de vondst zijn de werkzaamheden bij de leidingen vertraagd.