Meer dan de helft van de autobestuurders die van 1 tot en met 15 juni langs de lasergunactie van Verkeerswijzer Groningen reden, reden te hard. Dat meldt Verkeerswijzer Groningen. De actie werd uitgevoerd door Veilig Verkeer Nederland (VNN) en had als intentie om bestuurders bewust te maken van hun snelheid. Er werden geen bekeuringen uitgedeeld.

Tijdens de actie meette VNN de snelheid van 9170 voertuigen op vijftig locaties in de provincie. 5076 bestuurders reden harder dan was toegestaan. VNN hanteerde geen marge en dus werden auto's die bijvoorbeeld maar een kilometer per uur te hard reden ook geregistreerd. Uitschieter was een mobilist in Feerwerd die 102 reed op een plek waar 60 de max is.



De automobilisten werden niet bekeurd, maar wel door middel van bordjes geattendeerd op de snelheid. De scanners waren op sommige plekken goed zichtbaar, dus mogelijk hebben sommige bestuurders afgeremd. Desalniettemin geeft de actie wel een beeld van hoeveel bestuurders te hard rijden in de provincie.