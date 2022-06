Het Universitair Medisch Centrum in Groningen stelt per 1 juli een vacaturestop in. Het is een van de maatregelen waarmee het ziekenhuis hoopt te voorkomen dat het eind dit jaar 12 tot 15 miljoen in de min staat. De vacaturestop geldt niet voor onder andere verpleegkundigen en IC-personeel en andere 'schaarse' beroepen, stelt woordvoerder Joost Wessels dinsdag.

Wel worden er voorlopig onder andere geen medisch specialisten, basisartsen, artsen in opleiding en stafmedewerkers aangenomen. Alleen als een positie cruciaal is voor de medische bedrijfsvoering kan er een vervanger worden aangenomen, zo laat de raad van bestuur van het UMCG weten in een nieuwsbrief aan het personeel.



Het UMCG dreigt dit jaar in de rode cijfers te belanden. Enerzijds is dat het gevolg van de flink gestegen energieprijzen. Hierdoor valt de gasrekening van het ziekenhuis dit jaar zo'n 15 tot 20 miljoen hoger uit: drie tot vier keer zoveel als in 2021. Ook de pandemie speelt een rol: door ziekte onder het personeel afgelopen voorjaar konden veel behandelingen niet doorgaan en de vraag is of het lukt die achterstanden dit jaar weg te werken. "Daardoor lopen we inkomsten - vergoedingen van de zorgverzekeraars - mis", zo stelt Wessels. Ook de gestegen kosten van onder andere medische hulpmiddelen spelen het UMCG parten. Om kosten te besparen heeft het ziekenhuis ook besloten om voor vergaderingen geen externe locaties meer te huren en alleen nog noodzakelijk onderhoudswerk uit te voeren. In april werd al aangekondigd dat de verwarming op de kantoren van het UMCG een graadje later werd gezet.