Zorgverzekeraar Menzis uit Groningen werd medio juni verkozen tot Beste Hybride Werkgever van het land, in de categorie meer dan 200 medewerkers. Een knappe prestatie, zeker als je je bedenkt dat hybride werken bij Menzis pas in februari van dit jaar écht in de praktijk gebracht werd.

Bijna twee jaar lang was thuiswerken de norm bij Menzis. Pas toen de 1,5 meter afstand-regel eind februari werd afgeschaft, gingen de kantoordeuren weer gewoon 'open'. "Tijdens de pandemie hebben we ons bij Menzis altijd gehouden aan de richtlijnen van de overheid", zo vertelt Melanie Schipper, manager Facilitair Bedrijf bij Menzis.

"Dat past ook bij ons DNA, waarbij we 'leefkracht' hoog in het vaandel hebben staan. Het was dan ook belangrijk voor ons als bedrijf om het goede voorbeeld te geven." En dat betekende dus dat tijdens de coronacrisis 'thuiswerken' de norm was: alleen als het echt noodzakelijk was, kon er op kantoor gewerkt worden."



Wat Schipper er ook mee wil zeggen is dat de overgang van bijna volledig thuiswerken naar hybride werken een grote stap was. "Na twee jaar van grotendeels thuis werken was het voor de ongeveer 1.500 medewerkers nogal een verandering en we realiseerden ons dat een verandering tijd nodig heeft. We hebben daarom een '100-dagen-ervaren-periode' ingevoerd.

We hebben dus echt de tijd genomen om te ontdekken en te ervaren. Wat werkt wel, wat werkt er minder en waar is behoefte aan?" De antwoorden op deze vragen werden opgehaald bij de medewerkers. "Al in coronatijd hebben we de medewerkers gevraagd waarvoor ze wel naar kantoor willen komen. Daaruit bleek dat het mensen vooral ging om samenwerken, ontmoeten, beleven en verbinding."



Hybride werken betekent voor de medewerkers van Menzis dat ze - tot op een zekere hoogte - op de plek kunnen werken waar dat voor henzelf en Menzis de meeste waarde toevoegt. Medewerkers die op kantoor willen werken, kunnen dat aangeven in een reserveringssysteem.

Zij reserveren de ruimte die bij het werk past dat ze die dag op kantoor gaan doen. "Willen onze medewerkers individueel en geconcentreerd aan de slag, komen ze om samen te werken en te ontmoeten of staat er een vergadering gepland waaraan ze willen deelnemen?", zo zegt Schipper. "Voor elke vorm van werken is bij Menzis een passende ruimte te reserveren."

Het voordeel van het reserveringssysteem is dat exact bekend is wat de bezetting op kantoor is en dus ook waar behoefte aan is. "En dat biedt ons ook weer informatie en input voor 'het kantoor van de toekomst'. Want dat hybride werken een blijvertje is, dat staat wel vast."