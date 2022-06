"Er gaat iets helemaal mis op het gebied van woningbouw architectuur en nieuwbouw in Groningen. Beleggers, vastgoedbazen en investeerders worden snel rijk, terwijl lokale middenstanders zich een slag in de rondte moeten werken om de huur van hun winkel te kunnen betalen.

Steeds meer panden zijn van steeds minder mensen. Daarbij voert in toenemende mate snel en goedkoop de boventoon, waardoor de stad stukje bij beetje zijn charme verliest." Dat is de strekking van een opmerkelijke opinie over de ontwikkeling op architectuurgebied in Groningen.

De opinie is van Peter Michiel Schaap, die zijn betoog schreef voor Gras, het architectuurcentrum van Groningen.

In een ongekend fel betoog stelt Schaap dat Groningen tientallen jaren werd geprezen om haar stedenbouw, maar dat daar de laatste jaren niets meer van overblijft.

Het betoog van Schaap is een aanklacht tegen de volgens hem "totaal doorgeschoten eigendomsverhoudingen en de rotzooi die dat her en der oplevert, en vooral dat een steeds kleinere groep profiteert van het succes van de stad". Dat gaat volgens hem ten koste van de charme, het ondernemerschap en de diversiteit.

"Werkelijk schokkend is de situatie in het gebied ten oosten van het Schuitendiep, ook wel aangeduid als het Schuitenschuiverskwartier. Los van het feit dat de jaren-80-stadsvernieuwing ­- ondanks de goede bedoelingen - hier niet bepaald kwaliteit heeft gebracht, is dit vergeten stukje binnenstad het toonbeeld van sleetsheid, liefdeloosheid, pandjesbazerij en andere duistere zaakjes", zo schrijft hij.

Volgens Schaap hem heeft de negatieve ontwikkeling op achitectuurgebied er alles mee te maken dat er laatste jaren veel beleggers actief zijn geworden die uitsluitend gaan voor hun eigen portemonnee, en niet voor het belang van de stad als geheeld. Maar volgens Schaap moeten beleggers daarbij ook weer niet over één kam worden geschoren.

