De Lelylijn komt op stoom. Afgelopen week maakte het ministerie bekend dat de Lelylijn een 'nieuwe fase' ingaat. Maar de treinverbinding is daarmee niet minder omstreden. Kritiek van specialisten luidt onder andere dat de lijn door vrij dun gebied gaat. Is de Lelylijn vooral een wens van het Noorden?

Dat meldt RTL Nieuws. "Het is leuk om een snelle treinverbinding te hebben, maar maar het gaat voor de reizigers bovenal om de frequentie waarmee de treinen straks kunnen reizen", zegt Frans Sijtsma, economisch geograaf van de Rijksuniversiteit Groningen, tegen RTL. Omdat de trein door een vrij dunbevolkt gebied rijdt, stappen er minder mensen in en gaan treinen minder vaak rijden, legt hij uit. Mensen zullen dan de trein niet per se boven de auto verkiezen.



De beoogde nieuwe treinverbinding loopt van Groningen via Friesland en Flevoland naar de Randstad. Met een maximumsnelheid van 200 kilometer per uur moet de reistijd tussen Groningen en Amsterdam zo met zo'n veertig minuten verkort worden. Het is nog onduidelijk welk type treinen er zullen rijden en hoe vaak die treinen vertrekken. De kosten worden geschat op 6 tot 9 miljard euro.



Sijtsma pleit voor een hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en het drukbevolkte Duitse Ruhrgebied, waar verdeeld over 11 grote steden ruim 5 miljoen mensen wonen. Over dat tracé verplaatsen zich veel meer mensen, is de gedachte.



De Lelylijn is een van de onderdelen van het zogeheten 'Deltaplan voor Noordelijk Nederland'. Dat plan moet wonen en werken in het noorden van het land aantrekkelijker maken. In april vorig jaar maakte de noordelijke provincies bekend dat zij circa 220.000 extra woningen kunnen bouwen om de woningnood te bestrijden. Voorwaarde die zij stellen: een snellere spoorverbinding met de Randstad.



Volgens stedenbouwkundige Hugo Priemus is de Lelylijn vooral een wens van het noorden. Hij wijst op de onderzoeken naar de Zuiderzeelijn, de voorloper van de Lelylijn die er nooit is gekomen. Conclusie van die onderzoeken was dat de opbrengsten niet in verhouding staan met de kosten.



Donderdag debatteert de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat verder over grote infraprojecten. Dan wordt mogelijk ook meer duidelijk over de haalbaarheid en het tijdspad van de Lelylijn.