Het Alfa-college en Noorderpoort zijn in samenwerking met de gemeente Groningen gestart met het geven van taallessen aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Het grootste deel van deze groep mensen spreekt geen Engels als tweede taal, laat staan Nederlands. Dat maakt het voor hen lastig om te communiceren met de omgeving en bijvoorbeeld in werksituaties. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift en aan cultuur en omgangsvormen op de werkvloer.

Op 18 mei werd gezamenlijk een markt georganiseerd om de opleidingsbehoefte van de Oekraïners te inventariseren. De belangstelling was groot.

Een van de bezoekers was de 39-jarige Oekraïense Yaroslava Nikulina uit Kyiv: "Ik kwam naar de markt omdat ik graag Nederlands wilde leren, maar toen ik hoorde dat er ook Engelse les gegeven zou worden, heb ik direct mijn cv laten zien. Ik ben namelijk universitair afgestudeerd in de Engelse taal en lesgeven is mijn grote passie." Yaroslava kon direct aan de slag bij Noorderpoort en geeft nu les aan haar landgenoten. "Wij Oekraïners zijn hardwerkende mensen. Dat is onze mentaliteit. We willen graag aan het werk en dan is je verstaanbaar kunnen maken zo belangrijk. We zijn dankbaar dat we daar hulp bij krijgen en ik heb dus een zeer gemotiveerde klas."



"De cursisten zijn inderdaad erg leergierig", beaamt Ina de Vreeze, projectleider Educatie Oekraïners bij het Alfa-college. "Tijdens de lessen schrijven ze alles op en ze oefenen de geleerde woorden en zinnen graag meteen in de praktijk. Ondanks de schrijnende dingen die ze hebben meegemaakt, zijn de vluchtelingen enthousiast en tonen ze veel veerkracht. Ze willen graag aan het werk en ook daarom proberen we om hen zo snel mogelijk de taal te leren. Een win-winsituatie, want de arbeidsmarkt staat te springen om mensen."



Tot de zomervakantie wordt bij het Alfa-college op Admiraal de Ruyterlaan in Groningen en Voltastraat in Hoogeveen aan twee groepen lessen Nederlands gegeven. Noorderpoort verzorgt voor de vluchtelingen uit Oekraïne op woensdag en vrijdag lessen Engels en Nederlands aan de Hora Siccamasingel in Groningen.