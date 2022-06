Stralende zon, pizza's, uitgelaten studenten en bijna tweeduizend bezoekers waren zaterdag onderdeel van de opening van FUTURE, de eindexamententoonstelling van Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen). commissaris van de Koning René Paas en dean Dorothea van der Meulen openden gezamenlijk de omvangrijke tentoonstelling op het terrein van fabriek De Toekomst in Scheemda.

In de tentoonstelling tonen 160 bachelorstudenten op van de opleidingen Autonome Beeldende Kunst, Vormgeving en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving hun eindexamenwerk. Ook het werk van masterstudenten van het Frank Mohr Institute zijn in de fabriek te zien. Nog tot en met 30 juni is de tentoonstelling te bezoeken. Dagelijks is er een uitgebreid randprogramma met onder andere muziek, performances, films en lezingen. Meer informatie is te vinden op www.academieminerva.nl.



Tijdens de opening zijn traditiegetrouw ook de Academie Minerva prijzen uitgereikt. Afgestudeerde studenten van de drie bacheloropleidingen kwamen in aanmerking voor de Minerva Award for Fine Art, Minerva Award for Design en de Minerva Kunsteducatieprijs, allen 1.500 euro. Later deze week wordt de Minerva Award for Research in Art/Design uitgereikt, ter waarde van 500 euro . De drie prijzen werden gewonnen door Maarten Krukkert en Ali Salami (Minerva Kunsteducatieprijs), Ieva Grabauskaitė (Minerva Award for Design) en Lorenzo Modestini (Minerva Award for Fine Art).