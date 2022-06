In het Museum aan de A is donderdagmiddag de tentoontstellling 'Slavernij. En de Groningers?' geopend. Het museum werkte met verschillende partijen samen om meerstemmig de zwarte periode uit de Groninger geschiedenis te duiden. Het is een eerste stap richting een meer diverse representatie in het museum.

In de tentoonstelling zijn portretten te zien van bekende en onbekende Groningers met wortels in de voormalige koloniën. Twee nazaten van tot slaaf gemaakte personen uit de 18e eeuw, Sheila van Staveren en Jan Folkerts, vertellen over hun familieverleden. Sharon Doelwijt vertelt hoe ingewikkeld de relatie van een familie tot het slavernijverleden kan zijn.



Delno L.A. Tromp zorgde ervoor dat objecten van het Kura Hulanda museum op Curaçao in de expositie te zien zijn. Onder andere de halsband en hand- en enkelboeien van tot slaaf gemaakten illustreren op pijnlijke wijze de rol van Groningers bij de handel in mensen en slavernij.



"Tijdens het project realiseerden we ons dat de nieuwe koers naar Museum aan de A niet alleen interessant maar ook echt nodig is", vertelt directeur Nicolette Bartelink. "We willen een museum zijn dat een meerstemmig geluid laat horen en als ontmoetingsplek ruimte biedt aan de vele gemeenschappen in de hele provincie. We worden een museum van, voor en door Groningers".



De tentoonstelling werd donderdagmiddag 23 juni door commissaris van de Koning René Paas geopend, samen met Delno L.A. Tromp. Meer dan honderd gasten keken op de historische binnenplaats naar een beklemmende dansperformance door jonge dansers van Noordstaat over de sporen van het slavernijverleden. De tentoonstelling is gemaakt door Annet van der Meer en te zien tot 8 januari 2023.



Samenwerking



Museum aan de A is de opvolger van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Voor deze tentoonstelling werkt Museum aan de A samen met onder meer het Kura Hulanda Museum op Curaçao, de Hanzehogeschool, Stichting Noaberschap, Comité 30 juni - 1 juli Groningen en Stichting Pittig Gekruid. Slavernij. En de Groningers? is vormgegeven door Studio 212 Fahrenheit en mogelijk gemaakt door Kunstraad Groningen, Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Stichting Beringer Hazewinkel en het J.B. Scholtenfonds. De tentoonstelling is onderdeel van de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed www.bitterzoeterfgoed.nl.