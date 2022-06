Woningbouwlocaties in Groningen (en Assen) kunnen versneld worden ontwikkeld. Het Rijk heeft namelijk bijna 60 miljoen euro toegekend aan infrastructurele maatregelen in de regio Groningen-Assen die de woningbouw in de regio moeten versnellen. Het gaat om de woningbouwlocaties Assen Kloosterveen, Groningen Eemskanaalzone, Groningen Stadshavens, Groningen Suikerzijde en Noordenveld (Peize en Roden). Een en ander meldt vrijdag het samenwerkingsverband en stedelijk netwerk Regio Groningen - Assen.

De maatregelen worden gefinancierd uit de 7,5 miljard die het kabinet hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) willen met de financiering van de infraprojecten meters maken in de woningbouw.

De infraprojecten voor de woningbouwlocaties in de regio Groningen-Assen vloeien voort uit de Verstedelijkingsstrategie die voor de hele regio is opgesteld. In totaal zijn er voor 18 projecten aanvragen ingediend, waarvan er in deze eerste ronde 5 zijn gehonoreerd. Deze projecten voldeden aan de voorwaarden: binnen drie tot vijf jaar de eerste schop in de grond en minimaal 500 woningen. De overige 13 projecten (ook kleinschaligere) gaan op voor de tweede ronde in november.

Voorzitter van Regio Groningen-Assen (RGA) en gedeputeerde van de provincie Groningen Mirjam Wulfse is voor dit moment tevreden met de toekenning: "Het is een mooi bedrag waarmee we sneller heel veel woningen kunnen bouwen, vooral in de steden. En er staat meer op ons wensenlijstje dat we bij het ministerie hebben ingediend. Ik verwacht dat het Rijk in de volgende ronde ook kleinere infraprojecten honoreert, want die zijn van belang voor een evenwichtige groei van onze regio. Niet iedereen wil immers in de stad wonen."

