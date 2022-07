Een 'vette show', 'it was freaking amazing', 'Wat een mega-dag!'. Op Twitter regent het positieve reacties over de Halla Mega Tour woensdagavond in het Stadspark in Groningen.

Eigenlijk zou de Hella Mega Tour twee jaar geleden al neerstrijken in het Stadspark, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Gisteravond was het dan eindelijk zover en zorgden Weezer, Fall Out Boy en Green Day voor een extatische menigte.



Op Twitter oogsten niet alleen de bands alle lof, maar kunnen ook organisator Mojo en de gemeente Groningen op complimenten rekenen. "Alles was supergoed geregeld", twittert iemand. "Geen grote rijen voor eten, drinken en niet voor toiletten! Makkelijk parkeren en heel snel heen en weer met de shuttle. Top locatie!!!"



Vanavond staat er opnieuw een megaconcert gepland: dan komt Guns 'N Roses naar het Stadspark. De organisatie verwacht grote drukte op de wegen in en rond Groningen en roept mensen dan ook op van tijd van huis te gaan. Ook wordt het tropisch warm: rond 19.00 uur, als Guns 'N Roses het podium beklimt, is het zo'n 29 graden.