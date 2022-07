Een deel van de buschauffeurs in Groningen legt zaterdag het werk neer. Ze voeren daarmee actie voor een betere cao.

Ook in Almere en Waalwijk en maandag in Bunnik, Mijdrecht, Montfoort, Amersfoort, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, Zeist en Utrecht voeren de buschauffeurs actie.



Volgens Lutz Kressin, bestuurder FNV Streekvervoer, verdienen chauffeurs steeds minder en is de werkdruk torenhoog. “Ze komen daardoor steeds moeilijker rond en het ziekteverzuim is gigantisch. Die spiraal moet doorbroken worden met een betere cao.”



Landelijke actiedag



De leden van FNV hebben aangegeven door te gaan met acties tot er een betere cao ligt. Kressin: “In de zomer zal er even niet gestaakt worden, maar na de vakantie zullen de acties worden opgevoerd. Een landelijk actiedag is in voorbereiding.”