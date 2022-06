Qua weer kon de timing niet beter: het Stadspark in Groningen is zowel vandaag als morgen het decor van twee grote concerten. woensdag is de Hella Mega Tour - met onder andere Green Day - en donderdag beklimt Guns 'n Roses het podium in het Stadspark.

Organisator MOJO roept concertgangers op om van tijd van huis te gaan: het wordt druk op de wegen in en om de stad en dan zijn er ook nog de boerenprotesten. MOJO roept mensen die met de auto naar Groningen op om ruim om tijd te vertrekken, rekening te houden met de verkeersdrukte en vertragingen en de avondspits en de binnenstad van Groningen te vermijden. Parkeren kan op een van de P+R-plekken rondom de stad. Vanaf daar rijden er extra bussen naar het Stadspark.



De deuren gaan woensdag om 16.00 uur open.



Donderdag speelt Guns 'N Roses in het Stadspark en ook dan wordt er verkeersdrukte verwacht. Guns 'N Roses beklimt om 19.15 uur het podium. Op beide concertdagen wordt mooi weer verwacht en vooral donderdag wordt het warm met temperaturen die op kunnen lopen tot 29 graden. MOJO roept bezoekers op zich goed voor te bereiden: neem zonnebrandcreme mee en bedek je hoofd met een petje of doek. Het is toegestaan om een flesje van 0,5 liter mee te nemen, zonder dop.