Dit jaar zijn er vijf keer zoveel zakken gerold in de stad Groningen als in dezelfde periode vorig jaar, dat meldt ANP/LocalFocus naar aanleiding van een analyse van politiecijfers. In de hele provincie Groningen werden vier keer zoveel zakken gerold.

In alle provincies steeg het aantal meldingen van de diefstal. Tot en met mei registreerde de politie bijna 3700 gevallen van zakkenrollerij. Een jaar eerder waren dat er maar 1600. Het huidige aantal ligt echter nog onder het aantal in 2019, voor de coronacrisis. De politie meent dat de stijging te wijten is aan het niet meer hebben van de coronamaatregelen. Doordat het rustig was op straat en er afstand moest worden gehouden, konden zakkenrollers veel minder vaak toeslaan. Nu de maatregelen verdwenen zijn, is het voor zakkenrollers weer makkelijker om toe te slaan.