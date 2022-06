Het is nog steeds druk op de weg. Ook vanuit Groningen gingen vele boeren met trekkers naar Stroe op de Veluwe om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Voor 6 uur vertrokken er al meer dan 100 Groningse boeren richting het zuiden.

Vanuit het hele land waren boeren onderweg naar de protestmanifestatie in Stroe. protestmanifestatie. Volgens de plannen van het kabinet moet de uitstoot van stikstof drastisch worden verlaagd. Boeren moeten daarvoor veel vee inleveren. Hoeveel de stikstofuitstoot omlaag moet, verschilt per gebied. Gemiddeld genomen moet de stikstofuitstoot in de provincie Groningen met zo'n 20 - 25 procent omlaag.



De protestmanifestatie begon om 12 uur.