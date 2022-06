De gemeenten in het oosten van onze provincie vergrijzen. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS over verhuisbewegingen. Die gemeenten kennen sowieso al een relatief hoog aandeel oudere inwoners, en dat wordt versterkt doordat er meer 50-plussers komen wonen dan er wegtrekken. In jongere leeftijdscategorieën trekken er juist meer mensen weg.

Dat meldt RTV Noord. Het gaat met name om de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt. In Oldamt waren er tussen 2017 en 2020 maar liefst 220 vijftigplussers méér die naar Oldambt verhuisden dan eruit wegtrokken. In Westerwolde is dit verschil 175, en in Stadskanaal 130. De grootste groep verhuizers komt uit of vertrekt naar aangrenzende gemeenten.



Volgens de gemeente Stadskanaal zijn vooral Stadskanaal en Musselkanaal interessant zijn om naartoe te verhuizen voor ouderen uit de regio. De gemeente Oldambt ziet dat ouderen van buiten de gemeente met name naar landelijke gebieden verhuizen.



De vergrijzing in verschillende delen van de provincie trekt een wissel op de woningmarkt in die gemeenten. Eind vorig jaar bleek uit een enquête van de NOS in samenwerking met de regionale omroepen al dat een meerderheid van gemeenten in Nederland (waaronder vier Groninger gemeenten) het gebrek aan doorstroming van ouderen van grotere naar kleinere woningen de belangrijkste oorzaak voor de woningcrisis is.