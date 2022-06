Het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, Sandra Beckerman en Chris Garrit - de initiatiefnemers die begin dit jaar de Fakkeltocht in stad op touw zette - organiseren vanaf 16 augustus een actiemaand. Dit omdat de Fakkeltocht niet genoeg verandering teweeg heeft gebracht. De initiatiefnemers eisen een veilige en een stressvrije leefomgeving voor alle Groningers. Ruimhartige compensatie, een 'geen woorden maar daden' beleid én het zo snel mogelijk dichtdraaien van de Groninger gaskraan zijn hiervoor nodig.

De initiatiefnemers voeren deze actie niet alleen, maar vragen zo veel mogelijk Groningers om aan te sluiten. Gedurende de actiemaand zullen er negen bijeenkomsten in het bevingsgebied worden georganiseerd met thema's zoals gezondheid, ondernemerschap in aardbevingsgebied, cultureel erfgoed, schade en versterking en de afbouw van de gaswinning. Iedereen is welkom om aan te sluiten bij de bijeenkomsten, en om zijn of haar ideeën en oplossingen binnen dit thema aan te dragen. Tot slot wordt er op 16 september een actie op de Vismarkt in Groningen georganiseerd. Gezamenlijk wordt er die dag een eisenpakket aan beleidsmakers gepresenteerd.

De komende tijd zal er meer informatie volgen op de websites van de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad.