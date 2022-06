Door de stijging van de energieprijzen kan de jaarafrekening of het maandelijks voorschotbedrag van je energieleverancier flink hoger zijn. Energietoeslag is beschikbaar voor veel inwoners van de gemeente Groningen met een maandinkomen dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm. Het gaat om één maand in de periode 1 januari 2022 tot 1 juni 2022. Het is dus niet nodig dat je alle maanden in die periode een laag inkomen had.

De voorwaarden staan op de website van de gemeente. Op die website kun je ook vóór 1 november 2022 de toeslag aanvragen. De toeslag is 800 euro.



Heb je geen recht op de energietoeslag of heb je niet genoeg aan de 800 euro? Soms kun je dan in aanraking komen voor een bijzondere bijstand. Meer over deze bijstand vind je op eerder genoemde website.