Snorfietsen met een benzinemotor zijn straks niet meer welkom op een aantal fietspaden in onze gemeente. Het gaat om fietspaden die in een park, natuurgebied of recreatiegebied liggen. Met deze maatregel wil de gemeente fietsers beschermen tegen de uitlaatgassen van deze vervuilende snorfietsen.

Snorfietsen (maximaal 25 kilometer per uur) met een benzinemotor stoten meer koolmonoxide, koolwaterstoffen en fijnstof uit dan personenauto's en bussen. Vooral voor fietsers is dit erg schadelijk omdat ze die uitlaatgassen in hun longen kunnen krijgen. Ook is het slecht voor de natuur.



Het college van B&W heeft verkeersbesluiten genomen om deze snorfietsen te weren van meer dan 100 fietspaden. Ze zijn straks te herkennen aan het blauwe rechthoekige bord 'fietspad'.



Naar verwachting gaat de maatregel in oktober 2022 in. Zie voor alle wijzigingen dit kaartje van de gemeente.



Ook de Leliesingel en in het verlengde daarvan de Kruissingel in het Noorderplantsoen zijn straks verboden terrein voor snorfietsen.