Het plan van het kabinet om het Groningse gasveld zo snel mogelijk definitief te sluiten is ondoordacht. Er wordt goed rekening gehouden met de veiligheid van de Groningers, maar te weinig met de leveringszekerheid van aardgas. Dat staat in een advies van de Raad van State over een wetsvoorstel waar het kabinet aan werkt om het Groningse gasveld volgend jaar of in 2024 definitief te sluiten.

Volgens de Raad van State moet het kabinet een afweging maken tussen enerzijds veiligheid voor Groningen, en anderzijds leveringszekerheid van aardgas. De Raad van State vindt dat er te weinig aandacht is voor het laatste aspect.

De Raad van State, een belangrijk adviescollege voor het kabinet, gaf dit advies al afgelopen najaar, maar het werd afgelopen donderdag pas gepubliceerd, aldus De Telegraaf, die hier melding van maakt. De Raad van State kwam al met dit kritische oordeel toen de oorlog in Oekraïne nog niet begonnen was.

Vijlbrief blijft er bij

Staatssecretaris Hans Vijlbrief liet gisteravond aan tafel bij Op1 echter nogmaals weten bij zijn voornemen te blijven het Groningse gasveld te sluiten. Hij maakte duidelijk de veiligheid van inwoners van Groningen te willen beschermen. Hij komt regelmatig naar Loppersum om met inwoners van Groningen te praten over de gevolgen van de bevingen, en liet weten daarvan zeer onder de indruk te zijn.

Daarom wil hij alleen in het áller, állerergste geval toestemming geven de gaskraan open te houden, zoals hij ook al eerder had laten weten. Die allergergste situatie kan zich voordoen wanneer bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen in de kou komen te staan, en mensen niet meer kunnen koken of wanneer er geen diesel meer gemaakt kan worden in raffinaderijen.

Duitsland

Maar zo'n somber scenario kan zich ook voordoen wanneer onze buurlanden geen aardas meer hebben. Bijvoorbeeld als in Duitsland mensen in ziekenhuizen overlijden omdat het daar te koud is. Als dan aan Nederland wordt gevraagd solidariteit te leveren om doden te voorkomen in Duitse ziekenhuis is hij bereid om weer naar 'de Groningers' te gaan met het voorstel om dat dan maar te doen.