Zondag 9 oktober lopen vele duizenden deelnemers weer van Haren naar Groningen. Dat doen zij tijdens de 35e editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen; het grootste loopfeest van Noord-Nederland. Donderdagmiddag was de start van de inschrijving.

Met een symbolische druk op de knop op de Vismarkt ging de inschrijving van start. "We kijken uit naar een onvergetelijke editie. Dit is hét loopfeest van Noord-Nederland. Iedereen is welkom", zegt Johan Meijer van organisator Golazo Noord-Nederland.



"Samen met onze partner Menzis willen we middels dit evenement mensen in de regio Groningen op een verantwoorde manier in beweging krijgen. Daarnaast is de maatschappelijke betrokkenheid van belang voor de regio. We werken hiervoor onder meer samen met FC Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool en vele lokale horecaondernemers."

De Menzis 4 Mijl van Groningen is uitgegroeid tot een volksfeest voor de stad Groningen en omgeving. De charme van het evenement is de toegankelijke afstand en het diverse deelnemersveld. Van jong tot oud.



De 4 Mijl van Groningen kent een rijke historie. De 6,437 kilometer werd voor het eerst gelopen in 1987 en kent ieder jaar weer een rijk deelnemersveld uit binnen-en buitenland. Het record bij de mannen stamt uit 2011, toen liep Vincent Yator de 4 Mijl in een tijd van 17:06. Het record bij de vrouwen is iets minder oud. In 2013 liep Viola Kibiwot het parcours in 19:14.

Doe de 4 Mijl anders! Naast de traditionele 4 Mijl vindt op zaterdagavond 8 oktober de 11e editie van de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra plaats. Bij de 4Mijl4You doen deelnemers het net even anders dan bij de reguliere 4 Mijl. Zij volgen exact hetzelfde parcours, maar dan op een alternatieve wijze zoals wandelend, op skates, in een rolstoel of met een kinderwagen. Zolang het op wandeltempo is, kan en mag het allemaal. Tijdens deze bijzondere 4 Mijl staat plezier voorop en dat zal er dan ook vanaf spatten.

Hoofdsponsor Menzis steunt de 4 Mijl al jaren met een belangrijk doel. Mensen op een verantwoorde manier laten bewegen. "Gezondheid en bewegen is enorm belangrijk. Bewegen draagt bij aan het versterken van leefkracht. Wij kiezen er bewust voor om de 4 Mijl intensief te steunen om te laten zien hoe leuk bewegen kan zijn. Gezond bezig zijn en plezier maken gaan heel goed samen", zegt directielid Gijs Rotteveel van Menzis.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is de komende jaren het goede doel van de 4 Mijl. Anders dan eerdere jaren is gekozen voor een meerjarensamenwerking. De 4 Mijl is een geweldig platform om de groeiende bewegingsarmoede te bestrijden. "Wij zijn trots dat we de komende vijf jaar het goede doel van het grootste loopfeest van Noord-Nederland zijn", zegt een woordvoerder van het Jeugdfonds.



De opbrengsten van de Charity Run gaan naar twee projecten: het mogelijk maken van het meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten binnen verenigingen voor kinderen die hier vanwege financiële beperkingen geen deel van kunnen uitmaken en naar het project 'De Meer en Beter Bewegen Tour'. Via de Meer en Beter Bewegen tour gaan de Menzis 4 Mijl van Groningen en FC Groningen samen met Lycurgus en Donar de wijken in om jongeren te inspireren meer te bewegen en meer aan de sport te doen.

Inschrijven

Inschrijven is vanaf nu mogelijk via www.4mijl.nl of via www.4mijl4you.nl.