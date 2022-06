Bij een woningbrand aan de Wilkemaheerd in Beijum is in de nacht van woensdag op donderdag een 46-jarige man zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

De brandweer kreeg rond half vier een melding dat er veel rook in de woning stond. Omdat er mogelijk nog iemand in huis zou zijn, werd er opgeschaald naar middelbrand en werd er een extra tankautospuit opgeroepen.



Uiteindelijk werd de 46-jarige man uit de woning gehaald. Hij was zwaargewond en is overgedragen aan ambulancepersoneel.



De politie start vandaag een onderzoek. Er wordt onder andere forensisch onderzoek en buurtonderzoek uitgevoerd.