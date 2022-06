Een stoet boeren heeft woensdagavond op de Grote Markt in hartje Groningen geprotesteerd tegen de aangekondigde stikstofplannen van de regering. De boeren reden met trekkers naar de binnenstad omdat minister van Landbouw Henk Staghouwer woensdag in het Forum Groningen aanwezig was.

De boeren reden rond 22.00 uur met trekkers, auto's en busjes via de Oosterstraat de GroteMarkt op. Een uur eerder stonden de boeren ook al geparkeerd bij een viaduct bij Westpoort. Rond half elf gingen de boeren weer weg na een rustig verlopen protest, waarbij de politie de boel in de gaten hield.



Op de Grote Markt toeterden de boeren, hadden ze lichten aan en zwaaiden ze met vlaggen. De boeren zijn het op zijn zachtst gezegd niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet en grepen de komst van de minister aan om van zich te laten horen.



Minister Staghouwer was in het Forum vanwege een bijeenkomst over de 'Groningse boer van de toekomst', waarbij allerlei mensen uit de agrarische sector aanwezig waren. Hij verliet het Forum halverwege de avond.