Op vrijdag 1 juli viert Groningen met Keti Koti de afschaffing van de slavernij. Op die dag verandert de binnenstad van Groningen in een groot festivalterrein.

Op allerlei locaties in de stad worden bijzondere activiteiten gehouden in het kader van het slavernijverleden van Groningen en de doorwerking daarvan op het heden. Denk aan muziek, spoken word, documentaires, films, lezingen, tentoonstellingen en zelfs een culinaire markt.



Op 1 juli 1863 schafte het Koninkrijk der Nederlanden met de Emancipatiewet de slavernij af in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. De afschaffing van de slavernij wordt jaarlijks gevierd met Keti Koti: een feestdag op 1 juli. Keti Koti stamt uit het Sranantongo (Surinaams) en betekent "ketenen gebroken".



Ook Groningen heeft een slavernijverleden. Dat wordt dit jaar uitgebreid belicht door de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed. Het is belangrijk om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. Comité 30 juni 1 juli Groningen besteedt hier al een aantal jaren aandacht aan.



Het volledige programma van het Keti Koti Festival is te vinden op www.bitterzoeterfgoed.nl. Het grootste deel van het festival is gratis te bezoeken door te reserveren.