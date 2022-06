Wat vindt het college van B&W van Groningen van buitenreclame van gokbedrijven? Dat is een van de vragen die gemeenteraadsleden woensdagmiddag willen stellen aan het college van B en W. De raadsleden kunnen de mening van het bestuur vragen over uiteenlopende onderwerpen. Daarvoor heeft de gemeente een zogenaamd "Politiek Vragenuur" ingesteld.

Tijdens dit Politiek Vragenuur kunnen Raadsleden dan mondelinge vragen stellen aan het college van B&W over een actuele kwestie. Ze krijgen dan gelijk antwoord. Dat kan omdat de vragen een dag eerder bij het college moeten worden aangeleverd zodat het college de tijd heeft om de vragen te onderzoeken voor de beantwoording.



Deze keer zijn er vragen over buitenreclame van gokbedrijven, steun aan ondernemers na de Emdenweg-brand, meldingsmogelijkheden geluidsoverlast bij evenementen, de opvang van vluchtelingen, de toegankelijkheid van warm water zwemmen in Kardinge en verkeersmetingen aan het Hoendiep bij de Poffert. Het Politiek Vragenuur is van 15.30 tot 16.20 uur en live te volgen via de livestream.

Tijdens de Politieke Woensdag van 15 juni zijn er meer sessies van de gemeenteraad. Kijk voor een compleet overzicht van alle sessies (en de bijbehorende stukken) op de Politieke Woensdag van 15 juni bij de agenda's op de website van de raad: gemeenteraad.groningen.nl ('knoppen' 'Politieke Woensdag 15 juni' en 'Politiek Vragenuur 15 juni'.