Liefhebbers van bijzondere theater- en dansvoorstellingen kunnen de data 18 tot en met 18 augustus alvast blokkeren in hun agenda, want dan staat Groningen weer elf dagen in het teken van het Noorderzon festival. Voor zeer velen is het vooral ook een flaneer en gezellig ontmoetingsfestival, maar voor de echte cultuurliefhebbers valt er dit jaar ook weer zeer veel te zien en te beleven.

Dans uit Brazilië, een Franse voorstelling die aanvoelt als een boswandeling, een grootse acrobatische fantasie, een meeslepende duik in de wereld van geluid en een legendarische Amerikaanse gitaarheld. Noorderzon Festival of Performing Arts & Society presenteerde dinsdag het internationale hoofdprogramma voor de 32e editie van het festival. De kaartverkoop voor al deze voorstellingen start op zaterdag 18 juni om 12.00 uur. Noorderzon vindt plaats aan het eind van de zomer op donderdag 18 t/m zondag 28 augustus. Het Noorderplantsoen en verschillende locaties in de binnenstad van Groningen vormen dan het decor voor een elfdaagse ontdekkingstocht langs een uitdagend internationaal, nationaal en lokaal programma. Na 18 juni wordt steeds meer programma bekendgemaakt, tot op 18 juli het programma compleet is en alle kaarten in de verkoop gaan. Houd noorderzon.nl in de gaten voor meer programma en updates.