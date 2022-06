Voor de evenementen Stadspark Live, Hella Mega Tour en Guns 'N Roses worden extra bussen ingezet op 19, 22 en 23 juni.

Stadspark Live is prima bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op loopafstand van het Hoofdstation en bushalte Verzetstrijderslaan. Qbuzz zet voor bezoekers van het evenement de volgende extra P+R bussen in:

P+R Hoogkerk (A7) - Verzetstrijderslaan: Q-link lijnen 3 en 4 rijden hun normale dienstregeling van 4 tot 6 keer per uur een bus. Daarnaast rijdt acht keer per uur een extra lijn 43 tussen P+R Hoogkerk en de halte Verzetstrijderslaan voor en na het evenement.

P+R Haren (A28) - Hoofdstation: Q-link lijnen 5 en 6 rijden voor en na het evenement gezamenlijk acht keer per uur. Dit is 4 tot 6 keer per uur vaker dan normaal.

P+R Meerstad - Hoofdstation: Q-link lijn 5 richting evenement vier keer per uur. Na afloop twee keer per uur aangevuld met vier keer per uur met een speciale sneldienst lijn 55 vanaf het Hoofdstation.

P+R Kardinge - Hoofdstation: Q-link lijnen 3 en 4 rijden zes keer per uur naar het festival. Na afloop vertrekken deze lijnen vier keer per uur vanaf het Hoofdstation aangevuld met vier keer per uur een sneldienst lijn 44.

Na afloop van het evenement rijdt Qbuzz extra ritten vanaf het Hoofdstation op Q-link lijn 6 naar Appingedam - Delfzijl en Qliner 309 naar Assen. Arriva en NS rijden met langere treinen dan normaal.



Extra bussen Hella Mega Tour woensdag 22 juni en Guns 'N Roses donderdag 23 juni



Beide evenementen zijn prima bereikbaar met het openbaar vervoer en liggen op loopafstand van het Hoofdstation. Qbuzz zet voor bezoekers van het evenement de volgende extra P+R bussen in:

P+R Haren (A28) - Hoofdstation: Q-link lijnen 5 en 6 rijden voor en na het evenement gezamenlijk acht tot tien keer per uur.

P+R Meerstad - Hoofdstation: Q-link lijn 5 richting evenement vier keer per uur. Na afloop twee keer per uur aangevuld met vier keer per uur met een speciale sneldienst lijn 55 vanaf het Hoofdstation.

P+R Kardinge - Hoofdstation: Q-link lijnen 3 en 4 rijden twaalf keer per uur naar het festival. Na afloop vertrekken deze lijnen vier keer per uur vanaf het Hoofdstation aangevuld met acht keer per uur een sneldienst lijn 44.

Na afloop van het evenement rijdt Qbuzz extra ritten vanaf het Hoofdstation op Q-link lijn 5 naar Annen - Zuidlaren, Q-link lijn 6 naar Appingedam - Delfzijl, Qliner 300 naar Emmen, Qliner 304 naar Drachten, Qliner 309 naar Assen en Qliner 312 naar Stadskanaal. Ook rijdt Arriva een extra trein naar Leeuwarden en NS extra treinen richting Zwolle. Beide vervoerders rijden met langere treinen dan normaal.



Vanaf Westpoort en P+R Hoogkerk rijdt Pouw vervoer speciale P+R bussen naar de halte Verzetstrijderslaan voor beide evenementen. Na afloop van het evenement stoppen geen Qbuzz bussen bij de halte Verzetstrijderslaan. Reizigers kunnen reizen via het Hoofdstation.



Reizigers die vanaf P+R Haren, Hoogkerk, Meerstad, Westpoort en Kardinge naar de Stadspark evenementen reizen met Qbuzz en Pouw, kopen vooraf via de website van het evenement een retourkaartje.



In de (extra) Qbuzz bussen is het mogelijk te reizen met de reguliere vervoersbewijzen, zoals de ov-chipkaart.