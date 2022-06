Het Rode Kruis heeft maandagavond tien tenten op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel geplaatst. De tenten zijn geplaatst op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In de tenten konden veertig asielzoekers de nacht doorbrengen.



Het Rode Kruis was gevraagd om tenten te plaatsen omdat er anders mogelijk mensen in de buitenlucht hadden moeten slapen.



In Ter Apel, waar asielzoekers zich moeten aanmelden voordat ze naar andere azc's worden gebracht, is een tekort aan bedden waardoor asielzoekers soms al noodgedwongen op een stoel moeten slapen.



Het COA heeft momenteel ongeveer 42.000 mensen in opvang en er melden zich dagelijks zo'n tweehonderd nieuwe asielzoekers in Ter Apel.

Veiligheidsregio's gaan bij toerbeurt twee weken lang crisisnoodopvang verzorgen voor zeshonderd asielzoekers, elk 150. Inmiddels doen Friesland en Groningen dat in sporthallen in Heerenveen, Finsterwolde en Leek, Zeeland heeft de voormalige bibliotheek van Terneuzen beschikbaar.