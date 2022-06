Het UMCG leent kunstobjecten uit aan Museum De Buitenplaats in het Drentse Eelde. De tentoonstelling Ogentroost toont werken van bekende en minder bekende kunstenaars. Zo ontstaat een gevarieerd beeld van de collectie, waarbij landschap en natuur de rode draad vormen.



Mariëtta Jansen, directeur van Museum De Buitenplaats en oud-lid van het UMCG Kunstgenootschap Thomassen à Thuessink, kent de collectie van het UMCG goed. "We exposeren hier nu kunst uit die verzameling die bezoekers, patiënten en medewerkers van het UMCG normaal niet snel te zien krijgen. De werken van Mesdag hangen bijvoorbeeld in de historische bestuurskamer; daar komt eigenlijk nooit iemand. Nu mag iedereen ze bekijken, en nog zo'n 38 andere werken. Die lichten we in De Buitenplaats totaal anders uit dan in het ziekenhuis."



Bertrand de Jong is hoofd Kunstzaken van het UMCG. Petra Kooi, curator bij dezelfde afdeling, heeft de expositie voor Museum De Buitenplaats samengesteld. Daarvoor zijn kunstwerken uit het depot tevoorschijn gehaald die in het UMCG te veel discussie zouden oproepen, maar probleemloos in een museum als De Buitenplaats kunnen worden tentoongesteld. Het werk Anesthesia van Wout Muller, dat hij in 1992 speciaal voor de afdeling Anesthesiologie van het UMCG maakte, is zo'n kunstwerk. Droomachtig, maar te bloot, te gek, te aanstootgevend. "Tja, de verpreutsing van de Nederlandse samenleving", lacht Bertrand schouderophalend. "Maar alle vormen van ophef in een ziekenhuis zijn niet goed, dus ook zoiets niet. Ons Kunstgenootschap is niet betuttelend hoor, maar met sommige thema's zijn we tegenwoordig wel voorzichtiger." Mariëtta vult aan: "Voor een deel begrijp ik dat wel, maar een discussie uitlokken is juist wat kunst kan doen. Een museum is daar ook de aangewezen plek voor."



Vanuit de wetenschap is er ook steeds meer aandacht voor kunst in zorgomgevingen en de positieve bijdrage die kunst kan leveren aan het herstel van patiënten. Zo loopt in het UMCG op de afdeling Chirurgie een onderzoek naar de effecten van livemuziek aan bed op de pijn- en welzijnsbeleving van liggende patiënten. Een ander onderzoek gaat over het trainen van de vaardigheid observeren bij geneeskundestudenten, door ze kunstwerken te laten analyseren. Ook heeft Kunstzaken in het UMCG steeds meer aandacht voor het raakvlak Kunst & Wetenschap.