De Rijksuniversiteit Groningen is zeventien plaatsen gezakt op de QS World University Rankings. De universiteit staat nu op plaats 145, de laagste plek sinds 2012.

De QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings vergelijkt data van de prestaties van onderwijsinstellingen wereldwijd. In de huidige ranking zijn 1418 instellingen gerangschikt. Op de ranking van 2023 staat de Massachusetts Institute of Technology (MIT) op de eerste plaats, gevolgd door de University of Cambridge en Stanford University. De hoogste Nederlandse universiteiten zijn de Universiteit van Amsterdam (plek 58) en de Technische Universiteit Delft (plek 61).



De lijst wordt samengesteld door de universiteiten te keuren op zes indicatoren waaronder reputatie en internationalisering.