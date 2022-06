Een grote brand woedt zaterdagavond aan de Emdenweg. Meerdere panden van het industrieterrein staan in brand. De brandweer is in groten getale aanwezig.

De Emdenweg, Rigaweg en de Gothenburgweg zijn afgesloten voor het verkeer.



Een NL-Alert werd gestuurd om te waarschuwen voor de rook. 'Als u last van rook heeft: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit.'