Na de grote brand van gisteren op industrieterrein Euvelgunne liggen er nog brandresten op straat, vooral in het gebied tussen de Emdenweg en Meerstad. Daarvoor waarschuwt de brandweer op Twitter. De resten, veelal isolatiemateriaal, kunnen worden opgegeten door dieren. De brandweer moedigt mensen daarom aan het materiaal weg te spoelen.

De zeer grote brand brak gisteravond uit aan de Emdenweg. Vanwege de forse rookontwikkeling werd er rond 21.30 een NLAlert verstuurd naar bewoners aan de oostkant van de stad. Er werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.



Rond middernacht werd het sein brand meester gegeven en rond 2.00 was het NLAlert niet meer van kracht. Hoeveel schade er is, is nog niet bekend.