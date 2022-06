Groningen krijgt een nieuw, links, college van B&W. Dat zat er al aan te komen, maar formateur Matthias Gijbertsen laat weten dat hij er uit is en welke partijen aanschuiven in het nieuwe college. Ook het collegeprogramma is klaar.

Het nieuwe college bestaat uit wethouders van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie. Hun onderhandelaars hebben overeenstemming over een nieuw collegeprogramma. Maandagochtend biedt Gijsbertsen (GroenLinks) het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie aan burgemeester Schuiling aan. Ook wordt dan bekendgemaakt wie de beoogd wethouders zijn voor het college van B&W. Maandag wordt bekend of Mirjam Wijnja wethouder wordt.